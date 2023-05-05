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Погорел на взятках: в Одессе задержан полицейский

5 мая 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Погорел на взятках: в Одессе задержан полицейский
В Одессе полицейский организовал схему поборов. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза. Полицейскому уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Прокуроры установили, что правоохранитель наладил систему получения взяток за перевозку грузов и их сопровождение автомобилем полиции. По данным следствия, он потребовал от предпринимателей по 300 долларов США за одно соответствующее разрешение на транспортировку груза.

В результате проведенного расследования правоохранители задокументировали передачу начальнику полиции 600 долларов США взятки. Правоохранители сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен.

Какое наказание ждет полицейского

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры в отношении начальника одного из отделов Управления патрульной полиции в Одесской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды возбуждено дело по статье ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Больше о взяточниках

Руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

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