СБУ затримала працівника Одеської митниці за систему "відкатів"

Затримання працівника Одеської митниці. Фото: СБУ / Telegram

У результаті проведення слідчо-оперативних дій Службою безпеки на Одеській митниці затримано чиновника, який причетний до злочинного механізму отримання грошей за ввезення незадекларованої готівки в Україну. СБУ вже ліквідувала четверту корупційну схему на Одеській митниці лише з початку цього року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Старший державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський" виявився причетним до організації корупційної схеми. Він вимагав "відкати" до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України. Зафіксовано, що за його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів. Чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік".

На Одещині митника впіймали на одержанні хабаря. Фото: Одеська обласна прокуратура / Facebook

Яке покарання чекає на працівника митниці

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Погоріли на хабарях

Керівник одного з райвідділів державної виконавчої служби пропонував пришвидшення виконання рішень суду за хабарі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України". Їх підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.