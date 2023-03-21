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Хабарники у формі: деталі скандальної корупційної справи на Одещині

21 березня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Військовослужбовці можуть потрапити за ґрати на 10 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заступник командира однієї з військових частин, розташованої на Одещині, був затриманий співробітниками Державного бюро розслідувань. Йому повідомили про підозру у вимаганні 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР

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Повідомляється, що підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.

Затримання військовослужбовців

Підозрюваних зловмисників було затримано на місці під час отримання 100 тисяч гривень. Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні хабаря. 

Яке покарання чекає на військових

Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.

Двоє поліцейських в Одесі організували злочинну схему заробітку. Вони систематично брали хабарі.

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