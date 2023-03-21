Взяточники в форме: детали скандального коррупционного дела в Одесской области

Военнослужащие могут попасть за решетку на 10 лет

Заместитель командира одной из воинских частей, расположенной в Одесской области, был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований. Ему сообщили о подозрении в вымогательстве 120 тысяч гривен подчиненного военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Сообщается, что подполковник действовал в сговоре с начальником вещевой службы. Они требовали деньги за подписание обходного листка и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.

Задержание военнослужащих

Подозреваемые злоумышленники были задержаны на месте при получении 100 тысяч гривен. Военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении взятки.

Какое наказание ждет военных

Военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки .

Двое полицейских в Одессе организовали преступную схему заработка. Они систематически брали взятки .