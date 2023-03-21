Взяточники в форме: детали скандального коррупционного дела в Одесской области
Заместитель командира одной из воинских частей, расположенной в Одесской области, был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований. Ему сообщили о подозрении в вымогательстве 120 тысяч гривен подчиненного военнослужащего.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
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Сообщается, что подполковник действовал в сговоре с начальником вещевой службы. Они требовали деньги за подписание обходного листка и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.
Задержание военнослужащих
Подозреваемые злоумышленники были задержаны на месте при получении 100 тысяч гривен. Военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении взятки.
Какое наказание ждет военных
Военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Погорели на взятках
Представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки .
Двое полицейских в Одессе организовали преступную схему заработка. Они систематически брали взятки .