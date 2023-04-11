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СБУ задержала работника Одесской таможни за систему "откатов"

11 апреля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ задержала работника Одесской таможни за систему "откатов"
Задержание работника Одесской таможни. Фото: СБУ / Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате проведения следственно-оперативных действий Службой безопасности на Одесской таможне задержан чиновник, который причастен к преступному механизму получения денег за ввоз незадекларированных наличных денег в Украину. СБУ уже ликвидировала четвертую коррупционную схему на Одесской таможне только с начала этого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Старший государственный инспектор таможенного поста "Белгород-Днестровский" оказался причастен к организации коррупционной схемы. Он потребовал "отката" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины. Зафиксировано, что при его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов. Чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик".

Таможенник погорел на взятке
В Одесской области таможенника поймали на получении взятки. Фото: Одесская областная прокуратура / Facebook

Какое наказание ждет работника таможни

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Погорели на взятках

Руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки . Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

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