СБУ задержала работника Одесской таможни за систему "откатов"

Задержание работника Одесской таможни. Фото: СБУ / Telegram

В результате проведения следственно-оперативных действий Службой безопасности на Одесской таможне задержан чиновник, который причастен к преступному механизму получения денег за ввоз незадекларированных наличных денег в Украину. СБУ уже ликвидировала четвертую коррупционную схему на Одесской таможне только с начала этого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Старший государственный инспектор таможенного поста "Белгород-Днестровский" оказался причастен к организации коррупционной схемы. Он потребовал "отката" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины. Зафиксировано, что при его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов. Чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик".

В Одесской области таможенника поймали на получении взятки. Фото: Одесская областная прокуратура / Facebook

Какое наказание ждет работника таможни

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Погорели на взятках

Руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки . Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.