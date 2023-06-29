Судья-взяточница из Одессы будет отвечать перед законом

Задержание судьи взяточницы. Фото: НАБУ

В Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительница Фемиды подозревается в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.

Об этом сообщает НАБУ.

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По данным следствия, служитель Фемиды требовала 5 тысяч долларов США за то, чтобы принять положительное решение по гражданскому делу в пользу одной из сторон. Ее удалось разоблачить сразу после получения первого "транша" в размере 4 тысяч долларов США 29 марта 2023 года.

Расследование этого скандального случая проводилось НАБУ и САП с оперативным сопровождением Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области. В мае расследование завершилось, в результате чего судья стала подозреваемой в извлечении неправомерной выгоды.

Больше о взяточниках

В Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза. Полицейскому уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.