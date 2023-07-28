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"2000 долларов — и ты студент-бюджетник": в Одессе задержали взяточника

28 июля 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"2000 долларов — и ты студент-бюджетник": в Одессе задержали взяточника
Правоохранители разоблачили взяточника "на горячем". Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полиция Одессы задержала работника одного из местных колледжей, требовавшего взятку от матери абитуриента. Мужчина собирался получить 2000 долларов США за беспрепятственное зачисление ее сына на бюджетную форму обучения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Специалист, входивший в состав приемной комиссии учебного заведения, подготовил специальный пакет услуг, предлагая его матери студента. Приятным преимуществом за денежное вознаграждение было обещание обеспечить положительный балл при сдаче вступительных экзаменов и беспрепятственное вступление на бюджетную форму обучения. Однако правоохранители успели задержать правонарушителя "на горячем", как только он получил деньги от женщины.

Задержание взяточника. Фото: ГУНП в Одесской области
Задержание взяточника. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет служащего

Мужчине предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок от трех до шести месяцев, или лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Погорели на взятках

Напомним, прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.

Также мы писали, что в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысячи долларов США.

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