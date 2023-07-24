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Заробляв на реєстрації тракторів: схема хабарництва в Одесі

24 липня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заробляв на реєстрації тракторів: схема хабарництва в Одесі
Затримання хабарника. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі правоохоронці викрили схему хабарництва, пов'язану з постановкою на облік сільгосптехніки. Працівник Держспоживслужби, який діяв в одному з підрозділів Головного управління в області, вимагав грошову вигоду від підприємця за реєстрацію та облік тракторів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Після збору достатньої кількості доказів, правопорушника затримали "на гарячому" в момент передачі хабаря. За цей злочин, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

Отриманий хабар за реєстрацію трактора. Фото: ГУНП в Одеській області
Отриманий хабар за реєстрацію трактора. Фото: ГУНП в Одеській області

Старша слідча територіального підрозділу поліції, Анастасія Баженова, повідомила, що правопорушнику оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі його тримають під вартою з правом внесення застави, а слідство продовжується.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки. 

Також ми писали, що в Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.

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