Зарабатывал на регистрации тракторов: схема взяточничества в Одессе

Задержание взяточника. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе правоохранители разоблачили схему взяточничества , связанную с постановкой на учет сельхозтехники. Работник Госпотребслужбы, действовавший в одном из подразделений Главного управления в области, требовал денежную выгоду от предпринимателя за регистрацию и учет тракторов.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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После сбора достаточного количества доказательств, правонарушитель был задержан "на горячем" в момент передачи взятки. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

Получена взятка за регистрацию трактора. Фото: ГУНП в Одесской области

Старший следователь территориального подразделения полиции, Анастасия Баженова, сообщила, что правонарушителю объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время его содержат под стражей с правом внесения залога, а следствие продолжается.

Погорели на взятках

Напомним, прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.

Также мы писали, что в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.