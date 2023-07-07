"Борець з корупцією" вимагав хабарі від бізнесу на Одещині

Обшуки у хабарника. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Служба безпеки України спільно із поліцією Одещини розкрили діяльність громадської організації на Одещині, яка під виглядом "боротьби з корупцією" вимагати хабарі від місцевих підприємців. У разі відмови вони використовували медійний шум та заподіювали репутаційну шкоду.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Схема заробітку "активіста"

За даними СБУ, представник однієї з громадських організацій у місті Подільськ був організатором цієї злочинної схеми. Зловмисник незаконно збирав та реєстрував компрометуючу інформацію про діяльність та приватне життя місцевих посадовців, бізнесменів, громадських діячів та заможних громадян.

Потім "активіст" ініціював особисту зустріч з "жертвою" і пропонував розв'язати питання не публікації зібраної інформації. Після цього в ультимативній формі він вимагав фінансову підтримку для "громадської діяльності та боротьби з корупцією".

Затримання хабарника. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника, коли він отримував другу частину хабаря від одного з місцевих підприємців.

Яке покарання чекає на "борця з корупцією"

Наразі йому було пред'явлено підозру за статтею 189 частини 4 Кримінального кодексу України (вимагання, яке завдало значної матеріальної шкоди або було здійснене організованою групою або в умовах воєнного або надзвичайного стану), а також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки.

Також ми писали, що в Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.