В Одесі інспектор поліції брав хабар за оформлення дозволів на зброю

Затримання хабарника. Фото: Одеська обласна прокуратура

Інспектора поліції підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря. Результати слідства свідчать, що поліцейський організував схему незаконного заробітку шляхом надання "послуг" з оформлення дозвільних документів на зброю.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Поліціянт шукав "клієнтів", які бажали придбати вогнепальну зброю, та пропонував свою допомогу за винагороду, щоб "спростити" процедуру отримання дозволу. Водночас він заявляв, що без його участі та впливу на колег, добитися "позитивного" результату у цьому питанні буде надзвичайно важко.

Ціна за його "послуги" коливалася від 100 до 500 доларів США, залежно від виду зброї.

На цей час інспектору оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, і розглядаються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки.

Також ми писали, що в Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.