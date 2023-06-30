Керівник Держпродспоживслужби на Одещині викритий у хабарництві

Затримання хабарника. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині правоохоронці викрили посадову особу керівної ланки Держпродспоживслужби, який вимагав хабар за дозвіл, необхідний для участі в публічних закупівлях. Свої послуги він оцінив у 1000 доларів США.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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З'ясувалося, що підприємець, що займається роздрібною торгівлею продуктами та тютюновими виробами, звернувся до Держпродспоживслужби з проханням отримати експлуатаційний дозвіл для зберігання харчових продуктів тваринного походження. Проте посадовець, порушуючи законну процедуру, вимагав від чоловіка 1000 доларів США. Він загрожував негативними наслідками, у тому числі включенням негативних відомостей до акту інспектування.

Отриманий хабар. Фото: ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці затримали корупціонера "на гарячому" після передачі хабаря. Отримані неправомірним шляхом кошти були конфісковані як матеріальні докази.

Яке покарання чекає на посадовця

За зібраними доказами було повідомлено про підозру в одержанні хабаря та використанні службового становища для особистої вигоди, що становить злочин згідно зі статтею 368 Кримінального кодексу України.

Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років, а також конфіскацію майна. Підозрюваний затриманий та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень посадовими особами та "зливу" інформації про обшуки.

Також ми писали, що в Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.