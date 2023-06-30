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Руководитель Госпродпотребслужбы в Одесской области разоблачен во взяточничестве

30 июня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Руководитель Госпродпотребслужбы в Одесской области разоблачен во взяточничестве
Задержание взяточника. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области правоохранители разоблачили должностное лицо руководящего звена Госпродпотребслужбы, которое требовало взятку за разрешение, необходимое для участия в публичных закупках. Свои услуги он оценил в 1000 долларов.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Выяснилось, что предприниматель, занимающийся розничной торговлей продуктами и табачными изделиями, обратился в Госпотребпотребслужбу с просьбой получить эксплуатационное разрешение для хранения пищевых продуктов животного происхождения. Однако чиновник, нарушая законную процедуру, требовал от мужчины 1000 долларов США. Он угрожал негативными последствиями, в том числе включением негативных сведений в акт инспектирования.

Получена взятка. Фото: ГУНП в Одесской области.

Правоохранители задержали коррупционера "на горячем" после передачи взятки. Полученные неправомерным методом средства были конфискованы как материальные подтверждения.

Какое наказание ждет чиновника

По собранным доказательствам было поставлено в известность о подозрении в получении взятки и использовании служебного положения для личной выгоды, составляющей преступление согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины.

Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, а также конфискацию имущества. Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Погорели на взятках

Напомним, прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слива" информации об обысках.

Также мы писали, что в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.

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