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Помічник судді з Одеси брав хабар за "злив" інформації про обшуки

30 червня 2023 14:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Помічник судді з Одеси брав хабар за "злив" інформації про обшуки
Затримання помічника судді. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Помічник судді вимагав кошти від працівника одного з підприємств за отримання інформації щодо проведення обшуків на адресах, пов'язаних з діяльністю підприємства. За відстежування подання клопотань до суду чоловік мав регулярно платити 100 доларів США на тиждень, а в разі реального подання документів — 500 доларів США. 

Працівник суду обіцяв надати повну інформацію про внесені клопотання та їхні копії, стверджуючи, що може вплинути на відповідних посадових осіб та забезпечити відмову в задоволенні цих клопотань. Помічника судді затримали після одержання 500 доларів США хабаря. 

Яке покарання чекає на помічника судді

Наразі обвинуваченого відсторонено від займаної посади за клопотанням прокуратури. Корупційні дії працівника районного суду Одеси будуть розглядатися в судовому засіданні. 

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 2 ст. 361-2 КК України. Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Тим часом розповсюдження інформації з обмеженим доступом карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, в Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.

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