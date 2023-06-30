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Помощник судьи из Одессы брал взятку за "слив" информации об обысках

30 июня 2023 14:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Помощник судьи из Одессы брал взятку за "слив" информации об обысках
Задержание ассистента судьи. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слива" информации об обысках.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Помощник судьи требовал средства от работника одного из предприятий за получение информации о проведении обысков по адресам, связанным с деятельностью предприятия. За отслеживание подачи ходатайств в суд, мужчина должен был регулярно платить 100 долларов США в неделю, а в случае реальной подачи документов — 500 долларов США.

Работник суда обещал предоставить полную информацию о внесенных ходатайствах и их копиях, утверждая, что может повлиять на соответствующих должностных лиц и обеспечить отказ в удовлетворении этих ходатайств. Помощник судьи был задержан после получения 500 долларов США взятки.

Какое наказание ждет помощника судьи

В настоящее время обвиняемый отстранен от занимаемой должности по ходатайству прокуратуры. Коррупционные действия работника райсуда Одессы будут рассматриваться в судебном заседании.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины. Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Между тем, распространение информации с ограниченным доступом карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.

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