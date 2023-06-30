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"Заробіток на гуманітарці": на Одеській митниці викрили корупційну схему

30 червня 2023 14:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Заробіток на гуманітарці": на Одеській митниці викрили корупційну схему
Затримання хабарника на митниці. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори вживають заходів для притягнення до відповідальності інспектора відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці. Його обвинувачують у вимаганні та отриманні 1200 доларів США хабаря в обмін на оформлення гуманітарної допомоги. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

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Під час слідства було встановлено, що обвинувачений вимагав хабар від представника Благодійного фонду за вплив на його колегу з іншого митного посту. Його метою було запобігти створенню штучних перешкод при митному оформленні гуманітарної допомоги, призначеної для українських захисників.

Свої "послуги" інспектор оцінив у  700 доларів США за кожен автомобіль з вантажем. При цьому представник Фонду повинен був попередньо повідомити його про час проїзду та перелік вантажу.

Правоохоронці затримали митника після одержання другої частини хабаря. Наразі, за клопотанням прокурора, його було відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, Одеський митник вигадував перешкоди для громадян при виїзді за кордон і вимагав від них гроші. Зловмисника викрили під час отримання 600 доларів США від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора".

Також Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.

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