Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow СБУ затримала посадовця Одеської митниці: в чому підозрюють arrow

СБУ затримала посадовця Одеської митниці: в чому підозрюють

2 червня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ затримала посадовця Одеської митниці: в чому підозрюють
Затримання посадовця Одеської митниці. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.

Про це повідомляє Управління СБУ в одеській області.

Читайте також:

Зловмисник вимагав неправомірну вигоду від місцевих підприємців, які здійснювали імпорт різноманітних товарів до України. У обмін на отримання хабаря, митник гарантував безперешкодне оформлення вантажів.

Співробітники СБУ документували кілька фактів отримання хабарів на загальну суму 6500 доларів. Правоохоронні органи затримали посадовця під час приймання чергового хабаря.

Отриманий посадовцем хабар. Фото: СБУ
Отриманий посадовцем хабар. Фото: СБУ

Наразі проводяться розслідування та слідчі дії. Фігуранту готується повідомлення про підозру згідно зі статтею 368 Кримінального кодексу України, яка стосується прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою. Також проводиться перевірка можливої причетності до корупційної схеми інших посадовців Одеської митниці.

Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Більше про хабарників

Під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури була розкрита та затримана начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради. Вона була спіймана під час отримання хабаря

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці виявили порушення військового чиновника, який вимагав хабаря за звільнення солдата від військової служби. За 6 тисяч доларів він обіцяв солдату оформити інвалідність матері для звільнення від служби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB