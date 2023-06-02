СБУ затримала посадовця Одеської митниці: в чому підозрюють

Затримання посадовця Одеської митниці. Фото: СБУ

Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.

Про це повідомляє Управління СБУ в одеській області.

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Зловмисник вимагав неправомірну вигоду від місцевих підприємців, які здійснювали імпорт різноманітних товарів до України. У обмін на отримання хабаря, митник гарантував безперешкодне оформлення вантажів.

Співробітники СБУ документували кілька фактів отримання хабарів на загальну суму 6500 доларів. Правоохоронні органи затримали посадовця під час приймання чергового хабаря.

Отриманий посадовцем хабар. Фото: СБУ

Наразі проводяться розслідування та слідчі дії. Фігуранту готується повідомлення про підозру згідно зі статтею 368 Кримінального кодексу України, яка стосується прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою. Також проводиться перевірка можливої причетності до корупційної схеми інших посадовців Одеської митниці.

Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Більше про хабарників

Під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури була розкрита та затримана начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради. Вона була спіймана під час отримання хабаря.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці виявили порушення військового чиновника, який вимагав хабаря за звільнення солдата від військової служби. За 6 тисяч доларів він обіцяв солдату оформити інвалідність матері для звільнення від служби.