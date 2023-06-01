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Інвалідність за хабар: в Одесі військовий допомагав ухилянтам

1 червня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Інвалідність за хабар: в Одесі військовий допомагав ухилянтам
Поліція затримала військового на отриманні хабаря. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області правоохоронці виявили порушення військового чиновника, який вимагав хабаря за звільнення солдата від військової служби. За 6 тисяч доларів він обіцяв солдату оформити інвалідність матері для звільнення від служби.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Зловмисника було затримано "на гарячому". Згідно зі слідством, капітан юстиції обіцяв солдату, призваному за мобілізацією, вплинути на посадову особу лікарської комісії та оформити документи, що підтверджували б інвалідність його матері, за умови сплати грошової винагороди. Це дозволило б звільнити солдата від подальшої військової служби.

Затримання військовослужбовця в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області
Затримання військовослужбовця в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на військового

За порушення Кримінального процесуального кодексу України, правопорушнику було оголошено підозру після першої частини отримання хабаря у розмірі двох тисяч доларів США. Йому повідомлено про порушення статті 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди та вплив на прийняття рішення посадовою особою).

Суд встановив вартість застави в сумі 402 600 гривень, але також розглядається можливість тримання під вартою. Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, в Одеській області прокуратура виявила факт отримання хабаря від командира одного з військових мобільних шпиталів. Він за гроші допомагав отримати статус обмежено придатного до військової служби.

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