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В Одесі командира військового шпиталю викрили на корупції

12 травня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі командира військового шпиталю викрили на корупції
Правоохоронці затримують військового медика. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області прокуратура виявила факт отримання хабаря від командира одного з військових мобільних шпиталів. Він за гроші допомагав отримати статус обмежено придатного до військової служби. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, військовий медик вимагав та отримував хабарі від хворих військовослужбовців з метою впливу на лікарів військово-лікарської комісії. Його було викрито на одержанні від військовослужбовців 10 тисяч доларів США. 

Затримання військового на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура
Затримання військового на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на військового

Одразу після передачі неправомірних коштів через посередника,  командира затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрання запобіжного заходу. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

В Одеській області викрили начальника з відділів Управління патрульної поліції на вимаганні та одержанні хабаря за перевезення великогабаритного вантажу. Поліцейському вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Керівник одного з райвідділів державної виконавчої служби пропонував пришвидшення виконання рішень суду за хабарі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України". Їх підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

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