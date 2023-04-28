На Одещині затримали патрульного поліцейського

Поліцейського допитують працівники прокуратури. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині затримали поліцейського, який вимагав хабар від військового. Патрульний вилучив у бійця ЗСУ документи на автівку.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією відомства, патрульний поліцейський хотів заробити на становищі військового.

"Правоохоронець вимагав від військовослужбовця 10000 грн хабаря за повернення вилученого техпаспорта та не притягнення до адміністративної відповідальності за користування автомобілем "Volvo 340" на іноземній реєстрації", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Деталі інциденту

Вказаний автомобіль військовослужбовець придбав для відправлення його у зону бойових дій та використання у військових цілях. Проте ще не встиг вирушити у гарячу точку.

Наразі патрульному повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України про вимагання та отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує позбавлення волі строком до чотирьох років.

Нагадаємо, в Одесі викрили злочинця, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Усі його "клієнти" за документами були волонтерами. Підозрюваний організував механізм незаконного виїзду з України чоловіків під виглядом волонтерів через систему "Шлях".

Також в Одеській області затримали жінку, яка незаконно "переправляла" чоловіків за кордон. За свої послуги вона отримувала тисячі доларів США