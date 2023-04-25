В Одеській області викрито злочинців, які "привласнили" базу відпочинку

Ярмарок на базі відпочинку в Затоці. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області затримали злочинну групу, яка "привласнила" базу відпочинку на березі моря. Організатора схеми викрили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За заявою відомства, учасники групи протягом 2019-2020 років, використовуючи підроблені документи щодо права власності на нерухоме майно, заволоділи базою відпочинку на узбережжі Чорного моря в смт Затока.

"Вказана база відпочинку є власністю АТ "Укрпошта" та внаслідок таких протиправних дій зловмисників завдані державі збитки оцінюються у понад 10 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Затримання організаторів злочинної схеми. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зазначимо, що після "привласнення" бази, злочинці продовжували використовувати її у комерційних цілях. Так, на її території облаштували ярмарку та атракціони для місцевих мешканців і туристів.

Батут на базі відпочинку в Затоці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі землю та усе нерухоме майно повернено власникам. Організатору схеми та одному з виконавців повідомили про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації за ст. 209 КК України. Покарання передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

База відпочинку в Затоці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській спецпрокуратурі у сфері оборони обрали нового голову. Керівником став колишній прокурор Ужгородського гарнізону Олександр Гладій.