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В Одеській області викрито злочинців, які "привласнили" базу відпочинку

25 квітня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області викрито злочинців, які "привласнили" базу відпочинку
Ярмарок на базі відпочинку в Затоці. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали злочинну групу, яка "привласнила" базу відпочинку на березі моря. Організатора схеми викрили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За заявою відомства, учасники групи протягом 2019-2020 років, використовуючи підроблені документи щодо права власності на нерухоме майно, заволоділи базою відпочинку на узбережжі Чорного моря в смт Затока.

"Вказана база відпочинку є власністю АТ "Укрпошта" та внаслідок таких протиправних дій зловмисників завдані державі збитки оцінюються у понад 10 млн гривень", — йдеться в повідомленні. 

На зображенні може бути: 3 людини
Затримання організаторів злочинної схеми. Фото: Одеська обласна прокуратура 

Зазначимо, що після "привласнення" бази, злочинці продовжували використовувати її у комерційних цілях. Так, на її території облаштували ярмарку та атракціони для місцевих мешканців і туристів.

На зображенні може бути: батут
Батут на базі відпочинку в Затоці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі землю та усе нерухоме майно повернено власникам. Організатору схеми та одному з виконавців повідомили про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації за ст. 209 КК України. Покарання передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

На зображенні може бути: склад лісоматеріалів
База відпочинку в Затоці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській спецпрокуратурі у сфері оборони обрали нового голову. Керівником став колишній прокурор Ужгородського гарнізону Олександр Гладій.

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