Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кадрові зміни: в Одесі обрали нового голову спецпрокуратури - що відомо arrow

Кадрові зміни: в Одесі обрали нового голову спецпрокуратури - що відомо

20 квітня 2023 17:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі обрали нового голову спецпрокуратури
Олександр Гладій заступив на службу в Одесі. Фото: Одеська спецпрокуратура у сфері оборони
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській спецпрокуратурі у сфері оборони обрали нового голову. Керівником став колишній прокурор Ужгородського гарнізону Олександр Гладій.

Про це повідомила пресслужба Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.

Читайте також:

У повідомленні йдеться, що нового очільника відомства представили колективу і він заступив на посаду для виконання обов'язків.

Також сьогодні обрали голів регіонального відомства в інших містах півдня.

Хто ще заступив на посаду

  • м. Миколаїв — Андрій Кльопов;
  • м. Білгород-Дністровський — Єгор Швидкий;
  • м. Херсон — Олександр Серафимов;
  • м. Кропивницький — Юрій Березовський.

"Кожен з новопризначених керівників має відповідний досвід роботи й зможе забезпечити гідне виконання покладених на прокуратуру завдань в умовах воєнного стану", — зазначають у спецпрокуратурі.

Додамо, що за відповідним наказом Генпрокурора Вінницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони, яку очолює Олексій Рихлюк, додали до складу спецпрокуратури Південного регіону.

Що відомо про Олександра Гладія

Має великий список посад в органах прокуратури: працював слідчим з у військових прокуратурах на Львівщині і Чернігівщині, у прокуратурі Донецького гарнізону Південного регіону України, прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону, після 2014 року очолював військову прокуратуру Маріупольського гарнізону. Останнє місце роботи було в 2019 році, де був призначений прокурором Ужгородського гарнізону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB