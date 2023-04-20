Кадрові зміни: в Одесі обрали нового голову спецпрокуратури - що відомо
В Одеській спецпрокуратурі у сфері оборони обрали нового голову. Керівником став колишній прокурор Ужгородського гарнізону Олександр Гладій.
Про це повідомила пресслужба Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.
У повідомленні йдеться, що нового очільника відомства представили колективу і він заступив на посаду для виконання обов'язків.
Також сьогодні обрали голів регіонального відомства в інших містах півдня.
Хто ще заступив на посаду
- м. Миколаїв — Андрій Кльопов;
- м. Білгород-Дністровський — Єгор Швидкий;
- м. Херсон — Олександр Серафимов;
- м. Кропивницький — Юрій Березовський.
"Кожен з новопризначених керівників має відповідний досвід роботи й зможе забезпечити гідне виконання покладених на прокуратуру завдань в умовах воєнного стану", — зазначають у спецпрокуратурі.
Додамо, що за відповідним наказом Генпрокурора Вінницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони, яку очолює Олексій Рихлюк, додали до складу спецпрокуратури Південного регіону.
Що відомо про Олександра Гладія
Має великий список посад в органах прокуратури: працював слідчим з у військових прокуратурах на Львівщині і Чернігівщині, у прокуратурі Донецького гарнізону Південного регіону України, прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону, після 2014 року очолював військову прокуратуру Маріупольського гарнізону. Останнє місце роботи було в 2019 році, де був призначений прокурором Ужгородського гарнізону.