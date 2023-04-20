В Одессе избрали нового главу спецпрокуратуры

Александр Гладий вступил на службу в Одессе. Фото: Одесская спецпрокуратура в сфере обороны

В Одесской спецпрокуратуре в сфере обороны избрали нового председателя. Руководителем стал бывший прокурор Ужгородского гарнизона Александр Гладий.

Об этом сообщила пресс-службаОдесской специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.

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В сообщении говорится, что нового главу ведомства представили коллективу и он вступил в должность для исполнения обязанностей.

Также сегодня избрали глав регионального ведомства в других городах юга.

Кто еще вступил в должность

г. Николаев — Андрей Клепов;

г. Белгород-Днестровский — Егор Быстрый;

г. Херсон — Александр Серафимов;

г. Кропивницкий — Юрий Березовский.

"У каждого из назначенных руководителей есть соответствующий опыт работы и сможет обеспечить достойное выполнение возложенных на прокуратуру задач в условиях военного положения", — отмечают в спецпрокуратуре.

Добавим, что по соответствующему приказу Генпрокурора Винницкую специализированную прокуратуру в сфере обороны, которую возглавляет Алексей Рыхлюк, добавили в состав спецпрокуратуры Южного региона.

Что известно об Александре Гладие

Имеет большой список должностей в органах прокуратуры: работал следователем в военных прокуратурах Львовской и Черниговской, в прокуратуре Донецкого гарнизона Южного региона Украины, прокурором военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона, после 2014 года возглавлял военную прокуратуру Мариупольского гарнизона. Последнее место работы было в 2019 году, где назначен прокурором Ужгородского гарнизона.