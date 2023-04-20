Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Кадровые изменения: в Одессе выбрали нового главу спецпрокуратуры – что известно arrow

Кадровые изменения: в Одессе выбрали нового главу спецпрокуратуры – что известно

20 апреля 2023 17:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе избрали нового главу спецпрокуратуры
Александр Гладий вступил на службу в Одессе. Фото: Одесская спецпрокуратура в сфере обороны
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской спецпрокуратуре в сфере обороны избрали нового председателя. Руководителем стал бывший прокурор Ужгородского гарнизона Александр Гладий.

Об этом сообщила пресс-службаОдесской специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.

Читайте также:

В сообщении говорится, что нового главу ведомства представили коллективу и он вступил в должность для исполнения обязанностей.

Также сегодня избрали глав регионального ведомства в других городах юга.

Кто еще вступил в должность

  • г. Николаев — Андрей Клепов;
  • г. Белгород-Днестровский — Егор Быстрый;
  • г. Херсон — Александр Серафимов;
  • г. Кропивницкий — Юрий Березовский.

"У каждого из назначенных руководителей есть соответствующий опыт работы и сможет обеспечить достойное выполнение возложенных на прокуратуру задач в условиях военного положения", — отмечают в спецпрокуратуре.

Добавим, что по соответствующему приказу Генпрокурора Винницкую специализированную прокуратуру в сфере обороны, которую возглавляет Алексей Рыхлюк, добавили в состав спецпрокуратуры Южного региона.

Что известно об Александре Гладие

Имеет большой список должностей в органах прокуратуры: работал следователем в военных прокуратурах Львовской и Черниговской, в прокуратуре Донецкого гарнизона Южного региона Украины, прокурором военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона, после 2014 года возглавлял военную прокуратуру Мариупольского гарнизона. Последнее место работы было в 2019 году, где назначен прокурором Ужгородского гарнизона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас