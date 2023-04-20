В Одессе избрали нового главу спецпрокуратуры

Кадровые изменения: в Одессе выбрали нового главу спецпрокуратуры – что известно
В Одесской спецпрокуратуре в сфере обороны избрали нового председателя. Руководителем стал бывший прокурор Ужгородского гарнизона Александр Гладий.
Об этом сообщила пресс-службаОдесской специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.
В сообщении говорится, что нового главу ведомства представили коллективу и он вступил в должность для исполнения обязанностей.
Также сегодня избрали глав регионального ведомства в других городах юга.
Кто еще вступил в должность
- г. Николаев — Андрей Клепов;
- г. Белгород-Днестровский — Егор Быстрый;
- г. Херсон — Александр Серафимов;
- г. Кропивницкий — Юрий Березовский.
"У каждого из назначенных руководителей есть соответствующий опыт работы и сможет обеспечить достойное выполнение возложенных на прокуратуру задач в условиях военного положения", — отмечают в спецпрокуратуре.
Добавим, что по соответствующему приказу Генпрокурора Винницкую специализированную прокуратуру в сфере обороны, которую возглавляет Алексей Рыхлюк, добавили в состав спецпрокуратуры Южного региона.
Что известно об Александре Гладие
Имеет большой список должностей в органах прокуратуры: работал следователем в военных прокуратурах Львовской и Черниговской, в прокуратуре Донецкого гарнизона Южного региона Украины, прокурором военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона, после 2014 года возглавлял военную прокуратуру Мариупольского гарнизона. Последнее место работы было в 2019 году, где назначен прокурором Ужгородского гарнизона.