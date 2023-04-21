В Одеській області затримали колаборантку, яка організовувала псевдореферендуми на Херсонщині

Колаборантка на лаві підсудних. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині затримали колаборантку з Херсона. Жінка брала участь в організації псевдореферендуму на на окупованій території.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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У відомстві зазначають, що підозрювана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками та брала участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до Росії тимчасово окупованої території Херсонської області.

"З 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями Росії обходила будинки жителів сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала голоси, вимагаючи від них поставити потрібну позначку в бюлетенях. так званого голосування, за що отримала "винагороду" у рублях", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі жінці оголошено про підозру у державній зраді та вона перебуває під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, українська Служба безпеки (СБУ) повідомила про затримання місцевого "послідовника" колаборанта Стремоусова, який працював на ФСБ. Зловмисник передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, зокрема електропідстанцій.

Також ми писали, що Приморський районний суд Одеси заочно засудив бойовика терористичної організації "ДНР". Уродженець Одещини під позивним "Гуд" у травні 2014 році з особистих ідеологічних переконань добровільно приєднався до ворога.