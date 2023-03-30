Наводив ракетні удари: на Одещині затримали "послідовника" Стремоусова

Його судитимуть за держзраду

Українська Служба безпеки (СБУ) повідомила про затримання місцевого "послідовника" колаборанта Стремоусова, який працював на фсб. Зловмисник передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

Плани агента рф

Згідно з інформацією СБУ, агент мав намір організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу. Він агітував місцевих жителів підтримати російських загарбників. Для цього, він адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де "розганяв" дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.

Обшук та затримання

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника та затримали його під час виконання розвідувального завдання. Під час обшуку за його місцем проживання було виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

Яке покарання чекає на агента

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Такі дії караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси. Втім сьогодні слухання відклали через неявку захисника та самого обвинуваченого.

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