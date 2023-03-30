Наводил ракетные удары: в Одесской области задержали "последователя" Стремоусова

Его будут судить за госизмену

Украинская Служба безопасности (СБУ) сообщила о задержании местного "последователя" коллаборанта Стремоусова, работавшего на ФСБ. Злоумышленник передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

Планы агента рф

Согласно информации СБУ, агент намеревался организовать в Одессе враждебную пропагандистскую сеть. Он агитировал местных жителей поддержать русских захватчиков. Для этого он администрировал несколько пророссийских телеграмм-каналов, где "разгонял" дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

Обыск и задержание

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время выполнения разведывательного задания. Во время обыска по его месту жительства была обнаружена компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Какое наказание ждет агента

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, дело мертвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. Впрочем, сегодня слушания отложили из-за неявки защитника и самого обвиняемого.

Также мы писали, что Приморский районный суд Одессы заочно осудил боевика террористической организации "ДНР". Уроженец Одесчины под позывным "Гуд" в мае 2014 года по личным идеологическим убеждениям добровольно присоединился к врагу.