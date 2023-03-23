В Одесі відклали слухання справи колаборанта Стремоусова: в чому причина
Справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси. Втім сьогодні слухання відклали через неявку захисника та самого обвинуваченого.
Як повідомляє Суспільне, про це зазначив суддя Сергій Черевко під час засідання.
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"До судового засідання не прибув обвинувачений. Суд повторно викликав обвинуваченого Стремоусова шляхом публікації у ЗМІ та на сайті Офісу Генпрокурора, на сайті суду та направлення повістки за останньою відомою адресою місця проживання обвинуваченого. Причини неявки на даний час суду невідомі", — заявив Сергій Черевко.
У захисника колаборанта закінчилися повноваження. Тож суд ухвалив рішення про залучення нового адвоката з безоплатної правової допомоги.
Обвинувачення Стремоусову
Стремоусова обвинувачують у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Мова про колабораційну діяльність та державну зраду.
Нагадаємо, що на початку січня прокуратура відправила до суду обвинувальні акти щодо трьох херсонських гауляйтерів. Йдеться про окупаційного "голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голову Херсонської міської адміністрації". Офіс генерального прокурора не назвав прізвищ підозрюваних, але, судячи із оприлюднених фотографій, це Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов (який вважається загиблим у ДТП) та Олександр Кобець.
Відомо, що Стремоусов загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Херсонській області ще 9 листопада, перед звільненням Херсона від російської окупації.
Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ тоді прокоментували цю новину, заявивши, що зрадника могли прибрати і російські куратори, бо Стремоусов їм почав заважати.