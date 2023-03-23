В Одессе отложили слушание дела коллаборанта Стремоусова: в чем причина

У Стремоусова появится новый защитник

Дело мёртвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. Впрочем, сегодня слушания отложили из-за неявки защитника и самого обвиняемого.

Как сообщает Суспільне, об этом сказал судья Сергей Черевко во время заседания.

"В судебное заседание не прибыл обвиняемый. Суд повторно вызвал обвиняемого Стремоусова путем публикации в СМИ и на сайте Офиса Генпрокурора, на сайте суда и направления повестки по последнему известному адресу места обитания обвиняемого. Причины неявки в настоящее время суда неизвестны", — заявил Сергей Черевко.

У защитника коллаборанта закончились полномочия. Суд принял решение о привлечении нового адвоката по безвозмездной правовой помощи.

Обвинение Стремоусову

Стремоусова обвиняют в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Речь о коллаборационной деятельности и государственной измене.

Напомним, что в начале января прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех херсонских гауляйтеров. Речь идет об оккупационном "председателе военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителе и так называемом "председателе Херсонской городской администрации". Офис генерального прокурора не назвал фамилий подозреваемых, но, судя по обнародованным фотографиям, это Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (считающийся погибшим в ДТП) и Александр Кобец.

Известно, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области еще 9 ноября, перед освобождением Херсона от российской оккупации.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел тогда прокомментировали эту новость, заявив, что предателя могли убрать и российские кураторы, потому что Стремоусов им стал мешать.