В Одесі обрали покарання бойовику "днр", що з 2014 року воює проти України

Чоловіка оголошено у розшук

Приморський районний суд Одеси заочно засудив бойовика терористичної організації "днр".Уродженець Одещини під позивним "Гуд" у травні 2014 році з особистих ідеологічних переконань добровільно приєднався до ворога.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

Злочин і нагороди зрадника

Чоловік вступив до лав незаконного збройного формування з дислокацією у місті Словʼянськ. Він брав активну участь у бойових діях проти українських військових.

"У складі цього терористичного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти українських військових підрозділів поблизу населених пунктів Донецької та Луганської областей, зокрема в м. Словʼянськ, м. Мар'їнка, м. Шахтарськ, м. Іловайськ, смт. Фащевка та с. Нікішине", — йдеться в повідомленні.

За свої "подвиги" бойовик був нагороджений окупаційною адміністрацією медаллю "за боевые заслуги". Крім того, він популяризував терористичні угруповання та закликав до їхньої підтримки в соцмережах та серед свого оточення.

Яке покарання чекає на бойовика "днр"

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки в ході досудового розслідування, суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь в терористичній організації).

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок строку відбування покарання буде обчислюватись з дати затримання та реального виконання покарання.

Прихильники "руського миру"

Українська Служба безпеки затримала в Одесі поплічника російської агресії, який збирав і передавав інформацію про розташування військових об'єктів та коригував ракетні удари по місту. За даними слідства, злочинець працював на російську розвідку, отримуючи від неї завдання.

Також СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта" терористичної організації "днр". Зловмисником виявився місцевий житель.

Ще ми писали, що винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику "руського миру". Приморський районний суд Одеси заочно засудив лідера проросійського об’єднання до 14 з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.