Бойовика батальйону "Спарта" терористичної організації "днр" викрили

Затримали ворожого бойовика в Одесі

СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта" терористичної організації "днр". Зловмисником виявився місцевий житель.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Колишнього бойовика російських окупаційних угруповань викрили у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області. Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "днр" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що затриманий у складі ворожого угруповання обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.

Після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", — зазначили в СБУ.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. В результаті багатоетапної спецоперації на Одещині затримано агента ГРУ рф.