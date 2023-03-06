Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затримали та знешкодили: СБУ викрила в Одесі контрдиверсанта arrow

Затримали та знешкодили: СБУ викрила в Одесі контрдиверсанта

6 березня 2023 11:10
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Бойовика батальйону "Спарта" терористичної організації "днр" викрили
Затримали ворожого бойовика в Одесі
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта" терористичної організації "днр". Зловмисником виявився місцевий житель.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

"Колишнього бойовика російських окупаційних угруповань викрили у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області. Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "днр" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України", — йдеться у повідомленні. 

Встановлено, що затриманий у складі ворожого угруповання обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.

Після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", — зазначили в СБУ.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. В результаті багатоетапної спецоперації на Одещині затримано агента ГРУ рф.

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:27 ​​​​​​​"Вона російська": Колаборант Балицький заявив, що переговорів щодо статусу ЗАЕС не буде

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Новина з відео

11:09 Вже не "пацюки", а брати та сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

11:08 У Києві оголосили підозру керівнику будкомпанії за неякісний ремонт доріг: збитки бюджету склали 121 млн грн

11:00 Генерал Павлюк увійшов до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:58 Що робитиме Україна, якщо Китай почне відкрито допомагати росії: пояснення Резнікова

10:50 Безпекова ситуація на Одещині: ніч в регіоні пройшла без обстрілів

10:47 У "Дії" завершилося голосування щодо вихідного на 8 березня: що думають українці

10:46 ​​​​​​​Науковці попереджають про погіршення клімату на Землі через хворобу морських зірок

10:28 Кіану Рівз зізнався, якого персонажа Marvel він завжди мріяв зіграти: роль дісталась іншому

Новина з відео

11:09 Вже не "пацюки", а брати та сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

Новина з відео

08:05 "Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

Новина з відео

23:00 Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

Новина з відео

22:40 Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:10 "Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф

Новина з відео

21:20 Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ

Новина з відео

20:53"Світ достатньо сильний, аби покарати рф": Зеленський звернувся до українців

Новина з відео

19:45 Неділя в УПЛ: розгромна перемога "Шахтаря", успіхи "Зорі" та "Руху" на виїзді

Новина з відео

19:15 Облив себе бензином та підпалив: на Київщині чоловік намагався накласти на себе руки на очах у дружини

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Актуальне по темі

None 6 Березень 11:28

​​​​​​​"Вона російська": Колаборант Балицький заявив, що переговорів щодо статусу ЗАЕС не буде

None 6 Березень 11:24

Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

None 6 Березень 11:08

Вже не "пацюки", а брати та сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

None 6 Березень 11:09

У Києві оголосили підозру керівнику будкомпанії за неякісний ремонт доріг: збитки бюджету склали 121 млн грн

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB