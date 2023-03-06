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Задержали и обезвредили: СБУ разоблачила в Одессе контрдиверсанта

6 марта 2023 11:10
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Боевика батальона "Спарта" террористической организации "ДНР" разоблачили
Задержали вражеского боевика в Одессе
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

СБУ задержала в Одессе бывшего боевика батальона "Спарта" террористической организации "ДНР". Злоумышленником оказался местный житель.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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"Бывшего боевика российских оккупационных группировок разоблачили в ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области. Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и принимал участие в боевых действиях против сил АТО",— говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный в составе вражеской группировки обстреливал оборонные позиции украинских войск, участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

После полученного ранения покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на постоянное местожительство в Одесскую область.

Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"При обысках по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности. В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической) группе или террористической организации)", — отметили в СБУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, контрразведка Службы безопасности предотвратила серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Одесской области задержан агент ГРУ РФ.

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