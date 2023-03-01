"Брав участь в у подіях 2 травня": в Одесі засуджено шанувальника "руського миру"

Зловмисник переховується на території країни-агресора

За матеріалами Служби безпеки України винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику "руського миру". Приморський районний суд Одеси заочно засудив лідера проросійського об’єднання до 14 з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

Деталі справи

Слідством встановлено, що у 2013-2014 роках він був одним із лідерів проросійського руху в Одесі. Чоловік брав активну участь у подіях 2 травня 2014 року — зокрема, саме він разом з однодумцями очолював групу бойовиків, які напали на проукраїнський Марш єдності, спровокувавши масові заворушення. Після цього втік до рф, де давав інтерв'ю, розповідаючи страшні історії про "звірства хунти".

Яке покарання на нього чекає

Керівник громадської організації "єдина русь", переховується від правосуддя на території країни-агресора. Втім це не завадило визнати його винним у сприянні терористичним організаціям "днр/лнр", а також у спробі насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України).

Суд обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі на 14 з половиною років. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Прихильники "руського миру"

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент

Також одеські патрульні затримали жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мир".