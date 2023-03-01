"Участвовал в событиях 2 мая": в Одессе осужден поклонник "русского мира"
По материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор вражескому пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.
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Детали дела
Следствием установлено, что в 2013-2014 он был одним из лидеров пророссийского движения в Одессе. Мужчина активно участвовал в событиях 2 мая 2014 года — в частности, именно он вместе с единомышленниками возглавлял группу боевиков, напавших на проукраинский Марш единства, спровоцировав массовые беспорядки. После этого бежал в рф, где давал интервью, рассказывая страшные истории о "зверствах хунты".
Какое наказание его ждет
Руководитель общественной организации "единая русь", скрывается от правосудия на территории страны-агрессора. Впрочем, это не помешало признать его виновным в содействии террористическим организациям "днр/лнр", а также в попытке насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).
Суд избрал ему наказание в виде лишения свободы на 14 с половиной лет. Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.
Поклонники "русского мира"
В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент
Также одесские патрульные задержали женщину, которая призвала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".