Одесит очікував кремлівських "визволителів": на нього чекає суд

Очікував в Одесі кремлівських "визволителів": на лаві підсудних любитель "руського миру"
Проросійськи налаштований одесит у місцевому закладі харчування закликав присутніх підтримати владу країни-агресора. Він називав війну в Україні "визвольною спецоперацією", а Одесу — споконвічно російським містом. На пропагандиста чекає суд.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 41-річного жителя Одеси. Чоловік запевняв людей, що з настанням "кремлівського режиму" в Одесі покращиться рівень життя. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
"Йдеться про публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. Визнавши зібрані в ході дізнання докази достатніми, поліцейські склали обвинувальний акт і скерували його до суду", — повідомив начальник сектору дізнання територіального підрозділу поліції Сергій Харламбов.
Прихильники "руського миру"
В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент
Також одеські патрульні затримали жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мир".