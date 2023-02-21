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Очікував в Одесі кремлівських "визволителів": на лаві підсудних любитель "руського миру"

21 лютого 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесит очікував кремлівських "визволителів": на нього чекає суд
Його підозрюють у колабораційній діяльності
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Проросійськи налаштований одесит у місцевому закладі харчування закликав присутніх підтримати владу країни-агресора. Він називав війну в Україні "визвольною спецоперацією", а Одесу — споконвічно російським містом. На пропагандиста чекає суд. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 41-річного жителя Одеси. Чоловік запевняв людей, що з настанням "кремлівського режиму" в Одесі покращиться рівень життя. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

"Йдеться про публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. Визнавши зібрані в ході дізнання докази достатніми, поліцейські склали обвинувальний акт і скерували його до суду", — повідомив начальник сектору дізнання територіального підрозділу поліції Сергій Харламбов.

Прихильники "руського миру" 

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент

Також одеські патрульні затримали жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мир".

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