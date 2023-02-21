Одессит ожидал кремлевских "освободителей": его ждет суд

Его подозревают в коллаборационной деятельности

Пророссийски настроенный одессит в местном заведении питания призвал собравшихся поддержать власти страны-агрессора. Он называл войну в Украине "освободительной спецоперацией", а Одессу изначально российским городом. Пропагандиста ждет суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего жителя Одессы. Муж уверял людей, что с наступлением "кремлевского режима" в Одессе улучшится уровень жизни. На основании собранных улик фигуранту сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет о публичном возражении гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины и публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора. Признав собранные в ходе дознания доказательства достаточными, полицейские составили обвинительный акт и направили его в суд", — сообщил начальник сектора дознания территориального подразделения полиции Сергей Харламбов.

Поклонники "русского мира"

В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент

Также одесские патрульные задержали женщину, которая призвала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".