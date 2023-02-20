"Блогера" з Одеси підозрюють у пособництві державі-агресору

Він переховується на Донеччині

Колишній мешканець Одеси, наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку за підривну діяльність проти України. Зловмисник створив Телеграм-канал "прізрак новоросії", де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань рф.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Що відомо про обвинуваченого

Чоловік вже перебував під обвинуваченням в участі у терористичній організації, у скоєнні терористичного акту та причетним до незаконного обігу зброї. Любитель "руського мира" створив у месенджері "Telegram" канал "ПриZрак Новороссии". Там він транслював російські пропагандистські наративи та проводив активну антиукраїнську діяльність.

"Волонтерив" для рф

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії, підозрюваний долучився до діяльності руху "ОПСБ". До нього входять засновники російських радикальних націонал-патріотичних каналів у "Telegram". Які у якості так званих "волонтерів" надають допомогу країні-окупанту та її збройним формуванням. Ворогу постачалось військове спорядження, форма, амуніція, технічні пристрої, паливо, провізія, інші матеріальні ресурси.

"Пособник окупантів добровільно збирав, готував та передавав представникам збройних формувань держави-агресора, що безпосередньо брали участь у бойових діях проти України. , Автомобілі, квадрокоптери, генератори, буржуйки, пічки, тактичні навушники для стрільби, ІР-телефони, бензопили тощо. Про що знімав і опубліковував пропагандистські відеоролики-звіти на своєму каналі", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на "волонтера"

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури мешканцю Одеси заочно повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Прихильники "руського миру"

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент

Також одеські патрульні затримали жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мир".