"Блогера" из Одессы подозревают в пособничестве государству-агрессору

Он скрывается на Донбассе

Бывший житель Одессы сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке за подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник создал Телеграмм-канал "Привидение новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок рф.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Что известно об обвиняемом

Человек уже находился под обвинением в участии в террористической организации, в совершении террористического акта и причастным к незаконному обороту оружия. Любитель "русского мира" создал в мессенджере "Telegram" канал "Прирак Новороссии". Там он транслировал российские пропагандистские нарративы и проводил активную антиукраинскую деятельность.

"Волонтер" для рф

После начала полномасштабного военного вторжения россии подозреваемый присоединился к деятельности движения "ОПСБ". В него входят основатели российских радикальных национал-патриотических каналов в Telegram. Которые в качестве так называемых "волонтеров" оказывают помощь стране-оккупанту и ее вооруженным формированиям. Врагу снабжалось военное снаряжение, форма, амуниция, технические устройства, топливо, провизия, другие материальные ресурсы.

"Пособник оккупантов добровольно собирал, готовил и передавал представителям вооруженных формирований государства-агрессора, непосредственно участвовавших в боевых действиях против Украины. , Автомобили, квадрокоптеры, генераторы, буржуйки, печки, тактические наушники для стрельбы, IP-телефоны, бензопы. Он снимал и опубликовал пропагандистские видеоролики-отчеты на своем канале", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет "волонтёра"

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры житель Одессы заочно уведомлен о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Поклонники "русского мира"

В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент

Также одесские патрульные задержали женщину, которая призвала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".