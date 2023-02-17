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На Одещині СБУ повідомила про підозру трьом прихильницям "руського мира"

17 лютого 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині СБУ повідомила про підозру трьом прихильницям "руського мира"
Вони можуть потрапити до в'язниці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Навіть на 359 день війни з’являється інформація про прихильників "руського миру". Слідчі СБУ Одеської області повідомили про підозру трьом проросійськи налаштованим мешканкам Роздільнянського району, які поширювали антиукраїнські наративи у соцмережах. 

Про це повідомляє Управління СБ України в одеській області.

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Жінки у соцмережах розміщували матеріали, що виправдовують тимчасову окупацію частини території України, заперечують збройну агресію рф проти України. У своїх дописах вони відверто принижували національну честь і гідність українського народу, дискредитували наших захисників, вихваляли і звеличували російських загарбників. 

"Саме для тих, хто перебуває у гіпнотичному стані або свідомо просуває ворожі наративи, розділ XIX Кримінального кодексу України було доповнено ст. 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників"", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на любителів "руського миру"

Наразі всім трьом фігуранткам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Прихильники "руського миру" 

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент

Також одеські патрульні затримали жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мир".

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну пособницю ворога в Одеській області. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських військових, які воюють на південному та східному фронтах.

Також Служба безпеки України виявила трьох громадян Республіки Молдова, які підтримували рф. Їх затримали на території Болградського району Одеської області на пунктах пропуску "Табаки" та "Виноградівка".

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