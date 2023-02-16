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Заперечував військову агресію: на Одещині засуджено прихильника рф

16 лютого 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині засуджено прихильника рф
Свої прокремлівські наративи він тепер "озвучуватиме" у в'язниці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приморський районний суд Одеси засудив прихильника рф. Він публічно закликав до зміни меж території України та заперечував військову агресію.  

Про це повідомляє Управління СБ Україні в Одеській області. 

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Чоловік активно поширював прокремлівську пропаганду у соцмережах та висловлював свої антиконституційні погляди. Зловмисник стверджував, що "росія наводить в Україні порядок". Також виправдовував воєнні злочини загарбників. 

"Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника в липні минулого року у ході контрдиверсійних заходів в одному з сіл Одеської області. Під час досудового розслідування слідчими СБУ провину фігуранта повністю доведено", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на любителя "руського міру" 

Суд визнав ворожого поплічника винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 та ч. 1, 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. 

Прихильники "руського міру" 

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент

Також одеські патрульні затримали жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мир".

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну пособницю ворога в Одеській області. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських військових, які воюють на південному та східному фронтах.

Також Служба безпеки України виявила трьох громадян Республіки Молдова, які підтримували рф. Їх затримали на території Болградського району Одеської області на пунктах пропуску "Табаки" та "Виноградівка".

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