В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Тепер їми займуться відповідні служби

Одеські патрульні затримали двох чоловіків, які ймовірно, працюють на країну агресора. У Київському районі міста військові разом з інспекторами поліції затримали підозрюваного, який фотографував адміністративні будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

В телефоні чоловіка виявили фото місць влучання ракет, а також переписку з абонентами країни агресора.

Другого підозрілого чоловіка інспектори затримали на Миколаївській дорозі. В його телефоні знайшли телеграм канали країни агресора та переписки з абонентами росії. Чоловіків передали до відповідних служб для подальшої перевірки.

Прихильники "руського миру"

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент

4 січня одеські патрульні затримали жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мир".

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну пособницю ворога в Одеській області. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських військових, які воюють на південному та східному фронтах.

Також Служба безпеки України виявила трьох громадян Республіки Молдова, які підтримували рф. Їх затримали на території Болградського району Одеської області на пунктах пропуску "Табаки" та "Виноградівка".