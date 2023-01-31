В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Теперь ими займутся соответствующие службы

Одесские патрульные задержали двух мужчин, вероятно работающих на страну агрессора. В Киевском районе города военные вместе с инспекторами полиции задержали подозреваемого, фотографировавшего административные здания.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

В телефоне мужчину обнаружили фото мест попадания ракет, а также переписку с абонентами страны агрессора.

Другого подозрительного мужчину инспекторы задержали на Николаевской дороге. В его телефоне обнаружили телеграмм каналы страны агрессора и переписки с абонентами россии. Мужчин передали в соответствующие службы для дальнейшей проверки.

Поклонники "русского мира"

В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент

4 января одесские патрульные задержали женщину, которая призвала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну пособницу врага в Одесской области. Злоумышленница организовала сбор денег на нужды российских военных, воюющих на южном и восточном фронтах.

Также Служба безопасности Украины обнаружила трех граждан Республики Молдова, поддерживавших рф. Их задержали на территории Болградского района Одесской области на пунктах пропуска "Табак" и "Виноградовка".