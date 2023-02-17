В Одесской области СБУ сообщила о подозрении трем поклонницам "русского мира"

Они могут попасть в тюрьму

Даже на 359 день войны появляется информация о поклонниках "русского мира". Следователи СБУ Одесской области сообщили о подозрении трем пророссийски настроенным жительницам Раздельнянского района, которые распространяли антиукраинские нарративы в соцсетях.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

Женщины в соцсетях размещали материалы, оправдывающие временную оккупацию части территории Украины, отрицающие вооруженную агрессию россии против Украины. В своих сообщениях они откровенно унижали национальную честь и достоинство украинского народа, дискредитировали наших защитников, восхваляли и превозносили российских захватчиков.

"Именно для тех, кто находится в гипнотическом состоянии или сознательно продвигает вражеские нарративы, глава XIX Уголовного кодекса Украины была дополнена ст. 436-2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников"", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет любителей "русского мира"

В настоящее время всем трем фигуранткам доложено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Поклонники "русского мира"

В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент

Также одесские патрульные задержали женщину, которая призвала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну пособницу врага в Одесской области. Злоумышленница организовала сбор денег на нужды российских военных, воюющих на южном и восточном фронтах.

Также Служба безопасности Украины обнаружила трех граждан Республики Молдова, поддерживавших рф. Их задержали на территории Болградского района Одесской области на пунктах пропуска "Табак" и "Виноградовка".