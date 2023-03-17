В Одессе избрали наказание боевику "днр", с 2014 года воюющему против Украины

Мужчина объявлен в розыск

Приморский районный суд Одессы заочно осудил боевика террористической организации "днр". Уроженец Одесчины под позывным "Гуд" в мае 2014 года по личным идеологическим убеждениям добровольно присоединился к врагу.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

Преступление и награды предателя

Мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования с дислокацией в городе Славянск. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских военных.

"В составе этой террористической группировки он активно участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений вблизи населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, в частности в г. Славянск, г. Марьинка, г. Шахтерск, г. Иловайск, пгт Фащевка и с. Никишино", — говорится в сообщении.

За свои "подвиги" боевик был награжден оккупационной администрацией медалью "за боевые заслуги". Кроме того, он популяризировал террористические группировки и призвал к их поддержке в соцсетях и среди окружающих.

Какое наказание ждет боевика "днр"

На основании доказательств, собранных Службой безопасности в ходе досудебного расследования, суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания исчисляется с даты задержания и реального исполнения наказания.

Поклонники "русского мира"

Украинская Служба безопасности задержала в Одессе приспешника российской агрессии, который собирал и передавал информацию о расположении военных объектов и корректировал ракетные удары по городу. По данным следствия, преступник работал на российскую разведку, получая от нее задание.

Также СБУ задержала в Одессе бывшего боевика батальона "Спарта" террористической организации "днр". Злоумышленником оказался местный житель.

Еще мы писали, что вынесен приговор враждебному пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.