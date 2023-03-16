СБУ в Одесі затримало корегувальника ракетних ударів по місту

Чоловік може потрапити до в'язниці на 8 років

Українська Служба безпеки затримала в Одесі поплічника російської агресії, який збирав і передавав інформацію про розташування військових об'єктів та коригував ракетні удари по місту. За даними слідства, злочинець працював на російську розвідку, отримуючи від неї завдання.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фіксував "результати" російських атак

За допомогою анонімного чату в забороненій соцмережі "Вконтакте", зловмисник передавав зібрану інформацію окремим рашистським "військовим кореспондентам", які своєю чергою повідомляли про неї представникам російської спецслужби. Для того, щоб зібрати розвідінформацію, зловмисник їздив по Одеській області та фотографував українські військові об'єкти та стратегічно важливі об'єкти транспортної інфраструктури.

Розкриття злочину

Кіберфахівці СБУ викрили злочинну схему діяльності зловмисника та затримали його на спробі поширити закриті відомості. Під час обшуку у затриманого виявили комп'ютер із доказами його злочинної діяльності.

Яке покарання чекає на агента рф

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України та суд обрав йому міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Згідно із санкцією статті, такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Прихильники "руського миру"

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно прихильника "русского мира". Він влітку 2022 року у складі організованої групи на чолі з агентом фсб, намагався викрасти патріотично налаштованого одеського підприємця.

В ході проведення контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила ще одного прибічника російської агресії. Чоловік розміщував заборонену інформацію на соцмережах, що стосувалася місць розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури в Одеській області.