На лаві підсудних опинився "любитель руського мира" з Одеси

Чоловік сприяв планам ворога в Одесі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно прихильника "русского мира". Він влітку 2022 року у складі організованої групи на чолі з агентом фсб, намагався викрасти патріотично налаштованого одеського підприємця.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Разом з іншими членами злочинної банди, він допомагав облаштовувати підвал для тортур чоловіка, щоб той змушений був передати все своє майно та гроші. Вони повідомляли кураторам з ФСБ, що це їхня мета, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених.

Цей зловмисник також допомагав розмістити прапор з написом: "Одеса — російське місто" на житловому будинку 22 серпня 2022 року. Зокрема завдяки його діям, фото з російським прапором передали представникам держави-агресора для використання у пропагандистських ЗМІ з метою виправдання агресії проти України.

Яке покарання чекає на зловмисника

Зловмисник обвинувачується у колабораціонізмі (ч. 6 ст. 111-1 КК України) та викраденні людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Прихильники "руського миру"

В ході проведення контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила ще одного прибічника російської агресії. Чоловік розміщував заборонену інформацію на соцмережах, що стосувалася місць розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури в Одеській області.

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "руського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент.