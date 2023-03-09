В Одесі затримали чоловіка, який міг співпрацювати з рф
До поліції надійшло повідомлення про підозрілу поведінку чоловіка, який фотографував будинки. Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно причетний до співпраці з країною агресором.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
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Затримання з підозрою
Поліцейські виявили 38-річного громадянина, який схожий на опис підозрюваного. Він не міг пояснити свої дії. Крім того, під час перевірки мобільного телефону чоловіка, інспектори виявили його контакти з абонентами країни агресора та підписки на ворожі пабліки.
Прихильники "руського миру"
В ході проведення контрдиверсійних заходів на півдні України, Служба безпеки викрила ще одного прибічника російської агресії. Чоловік розміщував заборонену інформацію на соцмережах, що стосувалася місць розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури в Одеській області.
В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "руського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент.
Також за матеріалами Служби безпеки України винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику "руського миру". Приморський районний суд Одеси заочно засудив лідера проросійського об’єднання до 14 з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.