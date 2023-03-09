В Одессе задержали мужчину, который мог сотрудничать с рф
В полицию поступило сообщение о подозрительном поведении мужчины, фотографировавшего дома. Патрульные полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к сотрудничеству со страной агрессором.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
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Задержание с подозрением
Полицейские обнаружили 38-летнего гражданина, похожего на описание подозреваемого. Он не мог объяснить свои действия. Кроме того, во время проверки мобильного телефона мужчины инспекторы обнаружили его контакты с абонентами страны агрессора и подписки на вражеские паблики.
Поклонники "русского мира"
В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на юге Украины Служба безопасности разоблачила еще одного сторонника российской агрессии. Мужчина размещал запрещенную информацию на соцсетях, касавшейся местоположений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Одесской области.
В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент.
Также по материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор вражескому пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.