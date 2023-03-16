СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу
Украинская Служба безопасности задержала в Одессе приспешника российской агрессии, который собирал и передавал информацию о расположении военных объектов и корректировал ракетные удары по городу. По данным следствия, преступник работал на российскую разведку, получая от нее задание.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Фиксировал "результаты" российских атак
С помощью анонимного чата в запрещенной соцсети "Вконтакте" злоумышленник передавал собранную информацию отдельным рашистским "военным корреспондентам", которые в свою очередь сообщали о ней представителям российской спецслужбы. Чтобы собрать развединформацию, злоумышленник ездил по Одесской области и фотографировал украинские военные объекты и стратегически важные объекты транспортной инфраструктуры.
Раскрытие преступления
Киберспециалисты СБУ разоблачили преступную схему деятельности злоумышленника и задержали его на попытке распространить закрытые сведения. Во время обыска у задержанного был обнаружен компьютер с поличным.
Какое наказание ждет агента рф
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины и суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Поклонники "русского мира"
Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении сторонника "русского мира". Он летом 2022 года в составе организованной группы во главе с агентом ФСБ пытался похитить патриотически настроенного одесского предпринимателя.
В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на юге Украины Служба безопасности разоблачила еще одного сторонника российской агрессии. Мужчина размещал запрещенную информацию на соцсетях, касавшейся местоположений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Одесской области.