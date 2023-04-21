В Одесской области задержали коллаборантку, которая организовывала псевдореферендумы в Херсонской области

Колаборантка на скамье подсудимых. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области задержали коллаборантку из Херсона. Женщина участвовала в организации псевдореферендума на оккупированной территории.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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В ведомстве отмечают, что подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками и участвовала в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к России временно оккупированной территории Херсонской области.

"С 23 по 27 сентября 2022 года женщина вместе с вооруженными военнослужащими России обходила дома жителей сел Кизомис и Гончарное Белозерской поселковой территориальной громады и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях так называемого голосования, за что получила", — говорится в сообщении прокуратуры.

Женщине объявлено о подозрении в государственной измене и она находится под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, украинская Служба безопасности (СБУ) сообщила о задержании местного "последователя" коллаборанта Стремоусова, работавшего на ФСБ. Злоумышленник передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.

Также мы писали, что Приморский районный суд Одессы заочно осудил боевика террористической организации ДНР. Уроженец Одесчины под позывным "Гуд" в мае 2014 по личным идеологическим убеждениям добровольно присоединился к врагу.