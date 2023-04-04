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Бойовик з Одещини став учасником терористичної організації "ДНР": яке покарання на нього чекає

4 квітня 2023 12:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зрадника засуджено до позбавлення волі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори довели в суди, що мешканець Одещини брав участь у терористичній організації "ДНР". Суд визнав чоловіка винним і засудив його. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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Основні деталі вироку

Прокурором у суді було доведено, що засуджений був прихильником "руського миру" і у 2014 році виїхав у Донецьк, де вступив до збройного підрозділу "ДНР" — "Оплот". Після реорганізації підрозділу він проходив службу в Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі МО ДНР на посаді начальника "особового відділу".

Історія участі в організації "ДНР"

У рядах бойовиків засуджений брав участь у збройних операціях проти українських правоохоронців і військовослужбовців ЗСУ з вересня 2014 по 2018 роки. Він був у бойових діях в багатьох населених пунктах, зокрема, в Амвросіївці, Іловайську, Лисиче, Зеленому, Горлівці, Дебальцевому, Докучаєвську, Долі, Оленівці, Комсомольському, Обільному, Новому Світі, Старобешевому, Донецьку та інших. 

Яке покарання чекає на бойовика "ДНР"

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду мешканця Одещини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 14 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, українська Служба безпеки (СБУ) повідомила про затримання місцевого "послідовника" колаборанта Стремоусова, який працював на ФСБ. Зловмисник передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.

Також ми писали, що Приморський районний суд Одеси заочно засудив бойовика терористичної організації "днр".Уродженець Одещини під позивним "Гуд" у травні 2014 році з особистих ідеологічних переконань добровільно приєднався до ворога.

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